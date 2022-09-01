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首頁 / 兩岸

粵港商討「逆隔離」安排 在港完成可進深圳

2022/9/1 15:51
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（中央社記者張謙香港1日電）香港行政長官李家超今天說，大陸廣東省及深圳市當局支持港方提出的「逆隔離」安排，雙方將會成立專班加以討論並落實。

李家超與廣東、廣州和深圳官員進行線上討論，彼此同意加強香港與大灣區的合作，廣東和深圳也支持「逆隔離」建議。

他說，雙方將會成立專班，討論落實「逆隔離」的細節，港方專班由政務司司長陳國基負責，一旦完成商討，就會公布實施。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來，香港和深圳只能有限通關，各口岸基本上關閉，兩地無法正常往來。

深圳至今對港人採取嚴格的入境防疫限制，來自香港的旅客進入深圳必須接受「7+3」隔離安排，即7天在酒店隔離檢疫，3天居家健康監測，總共10天。

儘管如此，由於客觀需要，仍有大批港人每天前往深圳或經深圳到大陸各地。不過，深圳的酒店一房難求，許多人都無法如願。

為此，香港當局早前提出「逆隔離」建議，即港人可以先行在港接受隔離，再以閉環式進入深圳。

李家超在記者會上說，當局初步選定靠近深圳的河套區隔離設施作為香港的「逆隔離」地點，在這裡接受了隔離的人，再以閉環式進入深圳。

他說，在港接受了「逆隔離」的人，等同符合了深圳「7+3」的隔離規定。（編輯：李雅雯）1110901

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