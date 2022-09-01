中國留學預警陸生驟減 雪梨大學向別國招手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國2020年發出「留學預警」要陸生謹慎選擇赴澳洲學習後，陸生入學率驟減，雪梨大學表示已訂定招生多樣化戰略，讓校園在流失中國學生的情況下照常運作。

澳洲人報（The Australian）今天報導，雪梨大學校長史考特（Mark Scott）表示，已準備好應對中國停止該國學生來澳學習的可能性，並制定了計畫以應對經濟後果。

史考特表示，中國關閉學生赴澳洲是需要考慮的一種風險。學校已制定戰略讓招生多樣化，能讓校園在沒有中國學生的情況下運作。

據數據顯示，陸生因未能以與世界其他國家相同的速度赴澳學習，與去年相比，陸生入學率下降達21%，相較之下，印度學生入學增加21%，尼泊爾更大增逾70%。

例如澳洲教育部長克勒爾（Jason Clare）近期與印度討論如何在研究方面更緊密的聯繫，鼓勵更多印度學生來澳洲學習。

澳洲與中國關係近年惡化，中國對澳洲的大麥、牛肉、銅、糖、龍蝦、木材、煤炭等產品祭出一系列的出口制裁措施。

中國教育部2020年6月發布「留學預警」，以Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及在澳洲發生多起對亞裔的種族歧視事件為由，提醒陸生當前要「謹慎選擇」赴澳或返澳學習。

另外，澳洲「八大研究型大學聯會」今年2月透露，澳洲政府「明確示意」要求澳洲各大學「離開」與中國進行的合作研究計畫，並且改與「五眼聯盟」國家加強合作。

中國是澳洲留學生的最大來源國。據澳洲國家統計局資料，光是2019學年就有26萬1056名中國學生在澳就讀，占所有國際留學生的27.3%。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110901