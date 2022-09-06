鄱陽湖提前進入極枯水期 刷新最早紀錄

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（中央社台北6日電）中國今夏高溫少雨，第一大淡水湖「鄱陽湖」水位快速下降，今天跌破8公尺進入極枯水期，刷新最早紀錄；由於江西省持續少雨，鄱陽湖水位估將再走低，當局投入秋糧防災穩產工作。

江西省水文監測中心今天表示，8月以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降。今天上午8時，鄱陽湖代表站星子站水位跌破8公尺，退至7.99公尺，提前進入極枯水期。創下有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的一年。

鄱陽湖繼在8月6日、8月19日最早進入枯水期（12公尺以下）、低枯水期（10公尺以下）後，再次刷新進入極枯水期最早紀錄，較上次最早紀錄（2019年11月30日）提前85天，且從12公尺退至8公尺，僅花31天，歷史上罕見。

江西省水文監測中心表示，未來一週，江西省仍以高溫少雨天氣為主，加上長江流域來水偏少，鄱陽湖水位仍將持續走低。

水文監測中心提醒各部門按照相關抗旱應急預案，做好提水、保水工作，保障湖區生活用水、農業灌溉，防範鄱陽湖水位快速下降對湖區及周邊帶來的不利影響。

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中國大陸官媒農民日報2日報導，今年7月以來，江西省降水明顯偏少，高溫持續時間長，全省各地發生不同程度乾旱。中央安排江西救災資金人民幣10.29億元，支持抗旱救災、秋糧防災穩產、保障群眾飲水安全等相關工作。

目前，江西將資金安排到受災地區，支持受災地區展開水利調水、增加打機井、興建所需抗旱水源，並購買抗旱設備、抽水灌溉等，支持恢復農業生產工作。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110906