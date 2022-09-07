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中國房市吹寒風 房企黃金旺季不忙銷售忙債務

2022/9/7 12:08
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（中央社台北6日電）中國房市吹寒風，「金九銀十」傳統銷售旺季也難振興買氣。分析指出，過往大打優惠牌、線上賣房等都是銷售手法，目前一些房企則未有明顯動作，因為其將主要精力放在債務重組。

據第一財經7日報導，房地產業銷售情況未有明顯好轉，6月曾一度有小幅回暖；7月和8月卻又回落。9月、10月是所謂的金九銀十銷售旺季，部分房企現在不忙促銷方案，而是忙於債務重組。

中國房地產業研究機構克而瑞研究中心數據資料顯示，TOP 100房企8月銷售操盤金額持平7月，相較去年同期降幅則高達30.9%；累計今年前8個月數據資料來看，百強房企年減率仍在47.4%較高水平。

房地產市場寒冬中仍有房企表現不錯，這顯現房地產銷售分化特點；然而多數房企銷售年增率仍是下降狀態。房企會在銷售旺季安排促銷活動，包括推出購房福利、加送家電等，但某家房企受訪時說，現在最重要的是讓客戶恢復對房地產行業的期待和信任。

也有房企對於金九銀十沒有過多準備。某家發生風險事件的房企指出，目前公司對於銷售旺季沒有特別的營銷計劃，「就是正常銷售」。另一名同樣出狀況的房企透露，現在是公司海外債務展期關鍵博弈時刻，涉及公司國內外的傳播都很謹慎，銷售情況不方便對外談。

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克而瑞研究中心表示，房地產市場展望9月難言樂觀，即使供應量成長，成交也難顯著反彈。隨著市場下行趨勢不斷強化，傳統銷售旺季也難有大幅上漲行情；再者，穩地產政策威力尚未顯現，市場信心疊加不穩，較難扭轉市場下行預期。

中國指數研究院指數事業部分析師孟新增說，房地產市場9月表現對當前市場情緒的修復、宏觀經濟的穩定恢復等較為關鍵，各項穩市場舉措積極推出落實，有利於購房者購屋意願和市場信心好轉，也有助於9月市場活躍度提升，特別是一線、二線城市。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110907

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