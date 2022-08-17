中國房市趴倒在地 安徽要公務員發動親友買房

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（中央社台北17日電）中國房市低迷，即使中央祭出大量政策但目前成效有限，地方只好自力救市。安徽省泗縣當局腦筋動到公務員身上，要廣大公職人員發動身邊親友購房，但遭網友批評是胡鬧。

綜合陸媒報導，8月16日，泗縣官方微信公眾號「泗縣發布」發布「關於共創房地產業繁榮的倡議書」。

這份倡議書中提出，「廣大公職人員要積極響應，帶頭抵制安置房違規交易，發動身邊親友以實際行動參與到購房活動中來，攜手推進泗縣房地產市場平穩運行。」

倡議書宣傳泗縣城區32個房地產項目，指環境優美、生活宜居、交通暢通、就醫就學便捷等優勢，同時更有金融支持、公積金貸款等政策支持，要廣大群眾抓住時機。

中國過去2年歷經疫情衝擊，各地房地產價格受影響，房市正處於困境之中，今年7月官方資訊顯示，唐山等34個城市房價低於2年前水準；鄭州等6個城市房價更跌回到5年前水準。

另據中國房地產市場研究機構克而瑞研究中心8月最新統計，中國百大房企7月銷售額年減近4成，前7個月累積銷售額年減約5成。

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再加上建商融資能力出問題，多地近期爆發爛尾樓風暴、屋主串聯發出拒繳房貸的「斷供」聲明，讓社會對房市更保守看待，即使中國政府祭出大量政策、多管齊下，但目前成效有限，地方只好自力救市。

不過泗縣這項倡議書在網路上遭到批評，網友們陸續留言說此舉根本是「胡鬧」、「房價不降其他都是白搭」、「領導先去買八套十套」、「公務員的親友不見得有穩定的工作和中上的福利」，又指倡議書是高談闊論「站著說話不腰疼」。 （編輯：唐佩君/陳沛冰）1110817