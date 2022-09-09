無疫情也要常態核酸檢測 中國民眾質疑政策轉彎

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（中央社記者邱國強北京9日電）中國國家衛健委8日宣布，無疫情地區9月10日至10月31日也要開展常態化核酸檢測，引發質疑。不少民眾直指，這和衛健委6月間宣布無疫情地區「驗核酸不應成為常態」相矛盾。

中國國務院聯防聯控機制8日下午舉行記者會，中國國家衛健委官員在會中宣布，自9月10日中秋節起至10月31日之間，全國實施「強化疫情防控5項措施」。由於這一期間涵蓋中共20大會期，以及中秋與十一長假，因此被普遍認為是因應中共20大召開的強化防疫之舉。

與會的中國國家衛健委醫政醫管局副局長李大川在回答媒體提問時表示，對於「沒有發生疫情的地區」，要按照中國第九版防控方案要求開展常態化核酸檢測，做好疫情監測預警，並按照第三版區域核酸檢測組織實施指南，「做好核酸檢測的組織和準備工作」。

這項消息發布後，不少中國網友紛紛感到吃驚，並奔相走告。不久便有網友將6月9日中國國家衛健委指「沒有疫情發生，也沒有輸入風險的地區，查驗核酸不應成為一種常態」的表態，與上述記者會上的「對於沒有發生疫情的地區，要開展常態化核酸檢測」的官媒報導標題相對照，並廣為散發，成為昨晚中國網路瘋傳的熱門截圖。

有網友表示，其實自己居住的北京、上海、南京、青島等地，說是「沒有疫情就可以不必驗核酸」，實際上這3個多月來一直都是最少3天一測，衛健委表不表態差異不大；也有一些網友認為，中秋小長假和十一長假人潮流動量大，和6月當時的環境不同，不應相提並論。

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但不少網友指出，官方表態涉及政府公信力，不應被地方無視或任意曲解，也不應前後自相矛盾；況且，目前疫情與6月相較並沒有太大變化，人潮大幅流動在各地嚴格防疫下已不易出現，大家逐漸習慣「就地過節」。這時候，如此表態反映出防疫政策的前後矛盾。

也有網友無奈地表示，做核酸就做核酸吧，3年了也習慣了；還有網友直指，說好不封城的、說好物資充足的、說好沒疫情不驗核酸的，結果如何？不多說了。（編輯：周慧盈）1110909