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疫情重挫上海商場1/3店鋪關門 民間官媒各說各話

2022/9/11 13:30（9/11 14:41 更新）
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圖為上海豫園商城8日推出中秋活動。（中新社）
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（中央社台北11日電）上海今年上半年因疫情封城2個月，商業活動大受打擊，近期民間資產管理公司報告爆出有商場空置率超過3成，官媒認為說法言過其實，表示空置率處於6.7%至8.2%之間。

香港明報今天報導，中國房地產分析機構「克而瑞資管」近期對上海市區及遠郊20餘個商業項目實地調研後指出，重點項目平均空置率達9%，超出一個城市購物中心平均空置率的「5%警戒線」，顯示商場整體經營將受影響。

克而瑞資管報告指出，其中陸家嘴正大廣場空置率飆升至34%，次高的是人民廣場商圈的世茂廣場，空置率超過20%。且隨著全年消費旺季過去，預估下半年空置率或將繼續走高。

對此，隸屬中共上海市委機關報「解放日報」的「上觀新聞」10日刊文，表示一般商場的空置率是以空置「面積」而不是空置「店舖數量」來統計。

正大集團則說明，正大廣場自2019年起開始新一輪升級改造工作，計劃以3年時間完成。截至上月，全場出租率達到75%（即空置率為25%）。預計年底會有99家新品牌亮相，屆時商場的出租率將達到90%。

另上觀新聞引述另一家不動產服務機構「世邦魏理仕」資訊，指近3年上海零售物業空置率處於6.7%至8.2%之間。今年上半年僅7.2%，波動並不顯著。

上觀新聞表示，不同機構的調查方式不同，得到的結論也不同，這是正常的。但如果僅引用個別極端案例，得出上海商場空置率1/3的結論，則不免誇大其詞。

上海4月起因Covid-19（2019冠狀病毒疾病）而封城2個月，經濟受到重創，上半年經濟年減5.7%，讓出中國經濟首強寶座給北京，經濟走跌以及民眾對疫情反覆的不確定感，民眾消費購物意願下滑，影響商場營運。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110911

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