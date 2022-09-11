四川瀘定地震已88人遇難 最高震度9度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）四川瀘定地震5日中午發生至今，已有88人遇難、30人失聯，11萬餘人受災。官方今天發布此次地震的震度分布圖，最高震度為9度。

中國的地震震度是以中國地震烈度表（CSIS）作為分級定義，總共分為12級，使用的單位為「度」。

綜合人民日報及央視新聞報導，此次地震已造成88人遇難（其中甘孜藏族自治州瀘定縣50人、雅安市石棉縣38人）、30人失聯，目前還有260餘人在醫院治療。

地震還造成11萬餘人受災，5萬餘間房屋損壞。道路、通信、電力、水利等基礎設施不同程度受損，誘發多處滑坡、崩塌、堰塞湖等次生災害。

在搶救行動方面，震區國省幹線基本全線暢通；鄉鎮通信全面恢復；恢復供電3.76萬餘戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

9月5日12時52分，四川甘孜州瀘定縣發生芮氏規模6.8地震。中新網報導，應急管理部中國地震局在震後對災區200個調查點展開了實地震害調查，並充分參考震區斷裂構造、儀器烈度、餘震分布、震源機制、無人機遙感等科技支撐成果，結合強震動觀測記錄，確定了此次地震的震度分布，並在今天正式發布。

四川瀘定地震最高震度9度，面積280平方公里，6度及以上區域面積1萬9089平方公里，共涉及四川省3個市州、12個縣（市、區），82個鄉鎮（街道）。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1110911