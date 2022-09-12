中國氣象部門示警：旱象還沒解除 秋冬恐嚴峻

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（中央社台北12日電）中國近來飽受乾旱所苦，雖然近期若干地區降下甘霖，但氣象預報指出，旱象雖舒緩但旱象解除還言之過早，而且秋冬時節可能嚴峻；此外，最大淡水湖鄱陽湖水位持續「跌跌不休」。

香港南華早報今天報導，中國苦於因應熱浪與乾旱，堪稱數十年來最嚴重的災情之一，各地的湖泊與河川枯竭，熱浪漸漸平息，但氣象部門示警，包括江西省在內，若干地區旱象將持續至今秋。

位於西南地區的直轄市重慶，當局表示，降雨雖使旱象舒緩，但旱象解除還言之過早，而且秋冬兩季可能嚴峻。

於此同時，中國媒體財新網報導，相當仰賴水力發電的雲南省，當局已下令境內的電解鋁業者撙節用電10%，限電將減少雲南高耗能電解鋁業的量產，估計將影響產能50萬噸。

南華早報報導說，四川和雲南是中國主要的水力發電省份，但熱浪使得用來發電的水庫水位下降，乾旱期間對於生產不能停頓的企業和特定產業構成風險。

此外，江西省應急管理廳指出，向鄱陽湖取水的管線週末前得再延長40公尺，如此若是水位再降，還是可以從鄱陽湖取得水源。

據江西水務集團指出，鄱陽湖與長江水系相連，目前平均水位每天降15公分，位於鄱陽湖湖口的湖口縣當地22萬7000居民已無水可取，城鄉都面臨前所未有的供水壓力。

應急管理廳說，管線延伸使得可取水水位從高於湖床的約莫6公尺降至1.12公尺，6日鄱陽湖水位降至極低水位的8公尺以下。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1110912