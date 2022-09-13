美國擴大支持生物製造 中國生技企業股價受挫

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（中央社台北13日電）外媒報導，美國總統拜登簽署行政命令，助擴大美國生物製造，降低對中國依賴。這個消息衝擊中國生技產業，相關企業股價大跌，甚至一度跌掉近2成。市場分析，長遠看來影響不及晶片法案。

香港經濟日報、星島日報報導，中美角力擴及生技產業的消息傳出後，中國的藥明生物、藥明康德、泰格醫藥、康龍化成等製藥服務企業，今天的股價應聲重挫，最大跌幅均超過10%。其中藥明生物跌幅一度達18.7%。

報導引述藥明康德向表示，已注意到相關訊息，目前公司業務和營運一切正常；泰格醫藥證券部相關人士表示，目前尚未看到美方的行政命令與公司有任何關聯或造成潛在影響。

對於這份行政命令後續造成的影響，報導引述瑞士信貸集團的報告指出，長遠來看不如晶片法案。

報告提到，根據目前已知的消息，這份文件的內容廣泛，涉及增加生物科技研發支出、培養人才、提升安全、使監管和商業環境更友善。這項行政命令與晶片法案最大的差異在於沒有明確點名中國企業，而是關注美國企業持續發展並維持全球領先地位。

報告也稱，這份命令的執行細節並不明確，其中可能會對中國生技業造成明顯影響的內容是要求多個監管機構在180日內識別出對美國生物經濟領域的威脅，並提出政策建議。

報告指出，白宮預計於14日舉行會議，討論生技與生物經濟領域相關事務，並提供關於行政命令的更多細節。屆時得以更全面分析這個命令的影響。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1110913