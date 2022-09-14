北京校園群聚感染清零難 醫院外溢防疫拉警報

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（中央社台北14日電）中國官方通報，13日新增958例本土COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），北京校園群聚感染人數續增，且疫情透過醫院外溢，防疫情勢拉警報。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，13日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1062例（含確診與無症狀感染者），其中本土958例、境外移入104例。

其中新增本土確診196例，主要包括四川127例、北京18例、山東10例、西藏8例、內蒙古7例等。另本土無症狀感染762例，主要為貴州246例、西藏129例、四川83例、江西55例等。

北京13日新增18例本土確診病例，主要發生在北京化工大學昌平校區及中國傳媒大學，本輪校園群聚疫情迄今停不了，累計已逾百例。

另值得注意的是，北京校園疫情已經透過醫院擴散，防疫情勢嚴峻，2例新增感染者均曾到中國傳媒大學學生感染者就診的醫院就診，北京多區發出緊急尋人通知，持續排查到訪醫院者。

此外，四川昨日新增本土病例210例，涉及成都、內江、宜賓等多地。

其中內江市新增58例，當局表示打贏防控阻擊戰正處於關鍵階段，指仍有一些居民從未參加核酸檢測，給疫情防控帶來極大風險。將對故意躲避核酸檢測者，納入不良信用記錄；因拒絕參加核酸檢測給疫情防控造成嚴重影響的，將依法查處。

另河北三河市13日凌晨因出現一例感染，當地高規格宣布全域進行4天靜默管理，除了防疫人員和公共服務企業外，其他人暫停或限制出入。有中國網友批評僅一例就全域靜默管理，根本濫用防控。

至於在香港部份，13日新增7218例，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，疫情稍為下降，可能是由於中秋假期市民檢測意願下降，整體走勢仍需觀察多2周，才能判斷中秋社交聚會有無增加傳播。

澳門13日新增7例移入病例，分別自美國、越南、香港及台灣等入境，列為無症狀感染者。另外，1名由英國入境的41歲男性，被列為復陽個案。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110914