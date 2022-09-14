梅花颱風進逼中國高度戒備 寧波暫停核酸檢測

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（中央社記者邱國強北京14日電）梅花颱風進逼中國沿海，浙江、上海、江蘇等長三角地區因為將出現暴雨及強風全面警戒。其中上海機場逾半數班機被取消，寧波則宣布暫停全市居民每72小時必接受的的核酸檢測。

綜合中國媒體報導，中國氣象局預測，梅花颱風將於今天下午至夜間，在浙江溫嶺到舟山一帶沿海登陸，威力則是中國定義的「颱風」級或「強颱風」級。同時，登陸地點周邊的寧波市沿海，海象正屬大潮，帶來防災壓力。

因此，浙江、上海、江蘇一帶今明兩天將進入風雨最強時段，暴雨及大暴雨將集中在江蘇南部、安徽東南部、浙江中北部、上海等地。

而受颱風北側雲雨帶及冷空氣結合影響，風雨更將波及福建、江西、浙江、上海、安徽、江蘇、山東、河北、河南東部、遼寧、吉林等省市。不排除在江蘇北部、山東局部地區降雨比登陸點附近還強的可能。

鑑於梅花颱風影響嚴重，中國國家防總已於13日中午12時，將防汛防颱風4級應急響應提升至3級。

受颱風影響，寧波市防疫指揮中心宣布，防颱應急響應期間，除機場、火車站、高速公路關卡及服務區等城市「大門」繼續執行核酸查驗要求外，全市暫停執行7日起實行的72小時常態化核酸檢測查驗，室外採樣點一律暫停運營，直到應急響應解除。

上海浦東機場和虹橋機場今天通行能力將大幅下降，5成以上的起降班機將調減取消。兩座機場共將取消起降班機589架次，其中浦東機場322架次、虹橋機場267架次。

鐵路方面，昨天13日起已停駛滬昆、蕭甬、京滬等線部份普速旅客列車。下一步，鐵路部門將密切關注颱風路徑變化，根據風速、雨量和災害影響程度動態調整列車開行方案。

此外，上海市要求各區、各部門、各單位保持高度警戒，視情況啟動停課、停工、停運、停航、停園、停業的「六停」措施。

浙江省則下令所有海上作業漁船13日中午12時前回港避風，海上養殖人員全部撤離上岸。寧波、舟山、台州等多地學校今天停課一天。（編輯：曹宇帆）1110914