美參院外委通過台灣政策法 中：若成法後果嚴重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京15日電）針對美國參議院外交委員會通過「台灣政策法案」，中國外交部發言人毛寧今天說，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，中方將視法案進展情況和最終結果採取一切必要措施。

毛寧又說，這項法案如繼續審議推進甚至通過成法，將「極大動搖中美關係的政治基礎」，對中美關係以及台海和平穩定將造成「極其嚴重的後果」。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，中國外交部下午舉行例行記者會。毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，有關法案嚴重違背美方在台灣問題上對中方所作承諾，違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，「干涉中國內政」，違背國際法和國際關係基本準則，向「台獨分裂勢力」發出「嚴重錯誤信號」。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

她宣稱，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，中國將堅定不移推進「國家完全統一」，任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民「捍衛國家主權和領土完整、實現國家統一和民族復興的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她聲稱，「一個中國原則」是中美關係的政治基礎，也是「中美三個聯合公報」的核心內涵。中方強烈敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，確實將美國領導人作出的「不支持台獨」的承諾落到實處，停止「打台灣牌，搞以台制華」，停止推進審議有關法案。

毛寧又說，中方將視該案的進展情況和最終結果採取一切必要措施，堅決捍衛「國家主權和領土完整」。（編輯：張淑伶）1110915