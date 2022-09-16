中國國慶及20大前夕 當局仍無法貫徹清零

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者16日電）中國官方今天公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）986例，本土佔848例。北京當局堅持貫徹清零，但時值中國國慶與20大前夕，北京與貴州貴陽疫情仍嚴峻複雜。

中國衛健委官網上午公告，15日零至24時，新增確診161例，境外輸入59例，本土102例中，四川43例，貴州10例，西藏10例等。

新增無症狀感染者825例，境外輸入79例，本土746例中，貴州260例，四川132例，西藏108例，廣西51例，江西38例，湖北30例，天津27例，甘肅23例，新疆23例，山東20例。

時值中國十一國慶將屆及下月16日中共將召開20大，不過位於首都北京的若干大學院校爆發群聚感染仍未平息，另據官媒健康時報網15日報導，這波自8月以來蔓延至各地的疫情，包括貴陽等省市的防控形勢依然嚴峻複雜。

報導說，14日北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前北京處於疫情防控的關鍵期，學校仍是首都疫情防控的重點。

9月6日以來，北京先後共3所學校爆發群聚感染，主要病毒是變異株Omicron的不同分支，都是京外輸入的3條獨立傳播鏈。

其中北京化工大學昌平校區聚集性疫情和中央民族大學附屬中學聚集性疫情漸漸趨緩，中國傳媒大學仍通報新增病例。

9月15日貴州省衛生健康委員會指出，分析3輪全員核酸檢測結果，單日新增染疫數仍居高不下，貴州省疫情形勢仍然十分嚴峻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

貴州省財政廳14日指出，已於9月12日再次緊急再追加人民幣（下同）8000萬元（約新台幣3億5660萬元）疫情防控醫藥物資儲備應急採購備用金，此前已追加5000萬元。

另據衛健委通報，截至15日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例24萬7885例；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬9449例（境外輸入720例）。（編輯：曹宇帆/）1110916