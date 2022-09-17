新任美國駐港澳總領事梅儒瑞抵港履新

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（中央社台北17日電）新任美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）16日抵港履新，接替7月離任的史墨客（Hanscom Smith）。梅儒瑞說，期待在港澳結識不同界別的人士，推進共同利益與價值觀。

根據美國駐港澳總領事館網站消息，美國駐香港及澳門總領事梅儒瑞已於16日抵港。

梅儒瑞說：「我很榮幸能成為美國人民在香港及澳門的代表。我期待著結識在香港及澳門不同界別的人士，並繼續發展和推進我們之間的長久關係、共同利益和價值觀。」

梅儒瑞被視為「中國通」，曾任美國駐蒙古烏蘭巴托大使館副館長、美國駐瀋陽總領事館總領事，也曾在美國駐廣州總領事館、美國駐北京大使館及美國駐羅馬大使館工作。

此外，梅儒瑞曾經擔任美國國務院主管政治事務副國務卿的特別助理，也在中國、越南事務部和國務院秘書處擔任要職。

進入美國外交界之前，梅儒瑞曾在華盛頓特區的外交政策智庫「尼克遜中心」任中國研究助理總監及研究員。

梅儒瑞也有媒體工作經驗。1993年至1996年，在英語電台「台北國際社區電台」（ICRT）擔任記者，也曾是「新聞週刊」的通訊員。

梅儒瑞畢業於德州大學（University of Texas），之後在美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）攻讀中國研究並取得碩士學位。

南華早報此前報導，熟悉美國國務院思維的消息人士指出，決定派大中華地區經驗豐富的外交官赴港，或許可避免加劇華府與北京和香港之間的緊張。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110917