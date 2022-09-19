港府委任候選人資審會成員 仍由建制派把關

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（中央社記者張謙香港19日電）香港行政長官（特首）李家超今天宣布委任候選人資審會成員，各成員仍由官方及建制派人士出任，由他們決定誰有資格參選特首、立法會議員和選委會委員。

港府早上公布特首最新委任的候選人資格審查委員會（資審會）成員名單，任期今天起生效，並已報請北京中央備案。

據公布，政務司司長陳國基出任資審會主席，取代財政司司長陳茂波的職務。

資審會的官方成員有政制及內地事務局局長曾國衛、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟；非官方成員則有律政司前司長梁愛詩、立法會前主席范徐麗泰、中文大學前校長劉遵義。

根據基本法，資審會負責審查並確認選舉委員會（選委會）委員候選人、特首候選人和立法會議員候選人的資格。

在「反送中」運動之後，北京方面透過在港實施國家安全法及完善選舉制度，目的是落實「愛國者治港」原則，只容許所謂的「愛國者」進入管治架構。

為了落實這個原則，當局成立了資審會，專責審查各候選人是否符合遵守基本法及效忠香港特別行政區的條件，有違者將會被褫奪參選資格。

在審議過程中，香港維護國家安全委員會將會向資審會提出審查意見書。（編輯：吳柏緯）1110919