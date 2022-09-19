專家：95%港人具防重症免疫屏障 籲社會復常

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（中央社記者張謙香港19日電）香港知名防疫專家袁國勇等學者今天共同撰文，詳細檢視COVID-19（2019冠狀病毒）在香港爆發的情況，估計目前應有超過95%人口具防重症免疫屏障，呼籲政府盡快讓社會復常。

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和在網媒「灼見名家」撰文指出，根據衛生防護中心的最新數據，第5波疫情確診病例為156萬，超過9500人死亡。

如果從2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，截至9月14日，粗病死率為0.59%。

文章指出，自6月起出現的疫情可當作第6波疫情，由BA.2.2、BA.2.12.1及BA.4/5引起，粗病死率已經下降至0.097%。

據分析，兩段時間的粗病死率有別，主因是疫苗接種率高，以及第5波有大量市民感染，香港已具備防重症屏障。

文章指出，本地已接種兩針疫苗的比率達到91.5%，加上第6波的自然感染，估計目前應有超過95%人口具防重症免疫屏障。

文章並表示，先接種疫苗，再自然感染，產生的混合免疫效果相對較強，且有助降低新冠病毒的傳播速度，而現時新冠疫情的粗病死率較前幾波低，有效繁殖率也較低，加上季節性傳播跡象愈來愈明顯，基本上與全球各地流行的季節性流感或其他呼吸道病毒接近。

因此，新冠病毒感染已經在本地紮根並已成為風土病（地方性流行病）。

文章表示，時至今日，仍未接種疫苗的市民，經過一年多時間仍對疫苗有猶豫，再給予時間仍不會有太大改變。

因此，社會應尊重這批市民的選擇，但香港的復常計畫可以向前邁進，無需要再等待。

文章建議，應盡量容許完成接種疫苗者逐步回復正常生活。此外，可以取消有關餐飲場所的營業時間及每桌人數限制等，並允許完成接種3針疫苗者回復正常生活──但仍需要戴口罩。

文章認為，當局採取這些措施的話，一定會為疫苗接種提供更強的誘因。

文章也指出，入境旅客確診個案僅占本地確診總數2%左右，不會對香港醫療系統造成明顯壓力，香港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離，甚至採取更進取方案，令社會加速邁向復常。（編輯：張淑伶）1110919