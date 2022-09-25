抗議陸外長聯合國發言 陸委會批評違背事實

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（中央社記者吳柏緯台北25日電）中國大陸外交部長王毅在聯合國大會發言時稱「阻擋兩岸統一將被歷史巨輪碾碎」，陸委會表達強烈抗議並指出中國大陸發表此恫嚇發言是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者。

王毅今天在聯合國大會發言時重申北京對台立場，包含任何阻礙兩岸統一決心者都將「被歷史巨輪碾碎」、「只有中國完全統一，台海才會有真正的和平」、「必須以最堅定的決心，打擊台獨分裂活動」等。

對於王毅的言論，大陸委員會稍早發出新聞稿表達抗議與不滿，批評王毅散布悖離歷史事實與兩岸現狀的錯誤言論。

據陸委會新聞稿指出，北京當局在台海製造事端、大舉軍事脅迫台灣人民及區域安全秩序，王毅在聯大場域夸言是「世界和平的建設者」、高舉公平正義，並宣稱阻擋其統一必將被歷史車輪碾碎等公然恫嚇國際等說法，是根本性違背事實的國際欺騙者與霸凌者，民主國家應認清並團結對抗威權干預的挑戰。

陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣在歷史事實、國際法及現實上，從未一日屬於中華人民共和國，兩岸互不隸屬是客觀現狀。

陸委會批評，中方刻意誤導國際社會，對外散布扭曲事實、充斥謊言的「一個中國原則」、「歷史權利」，企圖合理化其對台主張作為，對此強烈抗議。聯大2758 號決議從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更未處理台灣與中華人民共和國的關係。「中共侵犯我國家主權、打壓阻撓台灣參與國際，國際社會已嚴重關切、更堅決反對。」

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陸委會強調，台灣的未來由2300萬台灣人民決定，絕不接受中共單方設定的政治前提及兩岸終局，更不會退縮屈服。台灣致力維護台海和平、捍衛國家主權與民主自由防線，呼籲聯合國及全球民主夥伴支持台灣、認清專制政權欺騙本質及遏制其違反國際秩序規則的挑釁行徑。

陸委會並再次正告中共，面對「四個堅持」的台灣共識，以和平理性方式化解分歧。（編輯：陳沛冰）1110925