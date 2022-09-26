中國拚經濟復甦 提振消費擴大投資為首要工作

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（中央社記者李雅雯北京26日電）中國面臨經濟逆風壓力，官媒指出，外部局勢嚴峻複雜，經濟恢復受到挑戰，提振消費需求、擴大有效投資為關鍵工作，必須透過多個措施激發市場主體活力、增強市場信心。

新華社主辦經濟參考報26日以「地方穩經濟舉措接續發力效能不斷釋放」為題撰文指出，多個地方近期交出成績單，顯示經濟維持恢復態勢；外部情勢卻仍嚴峻複雜，國內經濟恢復面臨挑戰。

國務院常務會議先前釋出訊息，要求經濟一攬子政策發揮效能，9月上旬實施細則應出盡出，「各地要扛起穩經濟保民生責任，經濟體量大的省份要挑大梁，共同努力鞏固經濟企穩基礎、促進回穩向上」。

文章強調，擴大有效投資是關鍵要素，河南、江西官方皆展開重要經濟專案，發揮投資對於穩經濟作用。促進消費市場加快恢復，不少地方在振興大宗消費、推動服務業恢復等方面加緊腳步，例如海南規劃對省外遊客發放總額人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元）旅遊消費券；對省內民眾發放總額1億元消費券等。

廈門大學經濟學院教授孫傳旺說，提振消費需求、擴大有效投資是重點，尤其是支持能源、水利、交通等領域基礎設施或新能源、新基建等重大工程專案建設。稅費減免、增加資金補貼、擴大信貸投放等財稅金融手段可解決產業發展問題；加大紓困企業力度，可增強市場信心。

全國政協經濟委員會副主任、前國家發改委副主任寧吉喆24日在全球財富管理論壇2022秋季峰會上表示，目前國內外經濟環境充滿不確定性，要以確定性措施對沖不確定性。

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寧吉喆認為，目前國內外環境存在5大不確定性，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情何時結束對經濟走勢影響、全球已開發國家通貨膨脹問題、逆全球化浪潮導致供應鏈不確定性、糧食能源和礦產等大宗商品價格存在不確定性、市場需求萎縮導致供給保障存在不確定性。

寧吉喆建議，面對充斥不確定性的經濟環境，要以確定性政策措施對沖不確定性帶來的影響。必須提振發展信心、引導市場預期，宏觀政策應當在擴大需求上積極作為，用財政貨幣政策來有效彌補社會需求不足。（編輯：吳柏緯）1110926