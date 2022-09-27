中國經濟成長剩內需撐腰 分析：明年春季開放

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（中央社記者李雅雯北京27日電）摩根士丹利評估，中國經濟復甦力度疲弱，經濟成長引擎僅剩內需，若要釋放內需潛力，官方必須在未來數個月採取重大措施改變現行防疫措施，在明年春季重新開放。

據香港經濟日報27日報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，投資者在討論亞洲經濟成長前景時，主要議題經常會提到「中國何時重新開關和開關帶來的影響」，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）嚴謹防疫政策使人民收入成長大幅放緩、年輕人失業率激增，這個結果和共同富裕政策相違背。

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摩根士丹利分析，中國出口成長疲軟和房市活動低迷的溢出效應加劇中，導致消費和服務業成為經濟成長唯一支柱，釋放內需潛力的唯一方法是經濟重新開放。預期官方會在未來數個月採取重要措施，決定於明年春季對外開關，其中準備工作包括重新展開疫苗接種、重塑公眾對疫情看法、確保有充足醫療用品等。

摩根士丹利預期，倘若中國在明年春季開關，經濟復甦將會在明年第2季開始加強，明年下半年加快至約5.5%；在今年第3季至2023年第1季間，中國經濟將維持約3%低度成長。（編輯：吳柏緯）1110927