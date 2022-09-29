中國央行：推動「保交樓」專項借款加快落地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯北京29日電）中國人民銀行（央行）表示，支持剛性改善性住房需求，推動「保交樓」專項借款加快落地，會視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益。

據中國人民銀行官網29日發布，人行貨幣政策委員會2022年第3季例會於23日在北京召開，會中作上述表示。這場會議由人行行長兼貨幣政策委員會主席易綱主持

會議認為，中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，最大程度穩住經濟社會發展基本盤。穩健的貨幣政策靈活適度；人民幣匯率預期總體平穩。

會議指出，國內經濟延續恢復發展態勢；但仍面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力。必須全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，加大穩健貨幣政策實施力度，疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，增強信貸總量成長穩定性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

會議提到，因城施策政策工具箱支持剛性改善性住房需求，推動「保交樓」專項借款加快落地使用，且視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

會議強調，堅持以深化供給側結構性改革為主線，實施好擴大內需戰略，繼續做好「六穩」、「六保」工作，加強部門間政策協調，落實好穩經濟一攬子政策和接續政策，鞏固經濟恢復發展基礎，「以優異成績迎接黨的20大勝利召開」。（編輯：楊昇儒）1110929