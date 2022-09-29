陸委會談小三通：金馬CIQS已準備好 兩岸有落差

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）針對小三通復航議題，陸委會今天說，中國大陸目前疫情措施跟未來台灣發展有嚴重落差，加上兩岸近期互動等等因素都要考量，但台灣在金馬當地的CIQS都準備好了。

大陸委員會29日舉辦例行記者會，會上媒體詢問小三通復航時機，發言人邱垂正作上述表示。所謂「CIQS」為通關、證照、檢疫、安全的單位。

邱垂正指出，陸委會根據最新疫情發展與整體情勢，持續滾動檢討，逐步恢復兩岸健康有序的交流。小三通是連結兩岸人員往來的重要管道之一，未來也會適時重啟。

他說，有關小三通客運復航時機，須考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意，以及兩岸互動等最新情勢等因素，會持續與地方政府與相關機關進行溝通。

對於媒體進一步詢問，兩岸互動發展要到何種程度才會重啟小三通，對岸是否有釋放復航訊號與接觸？對於小三通重啟，政府有何準備？

邱垂正說，政府研議與評估小三通適時重啟的政策沒有改變，小三通重啟以兩岸民眾權益為本。

他表示，「因為中國大陸目前疫情措施跟未來台灣發展有嚴重落差，加上兩岸近期互動等等因素都要考量」，以及須強化馬祖與金門的醫療量能。

邱垂正說：「我們在當地的CIQS，我們都準備好了，但對岸的CIQS是不是都還沒整備？你也可以問問對岸，你的人在哪裡？我人都在，我們都堅守崗位，這些都需要進一步互動。」

他說，政府做好準備，時機與防疫處置都成熟完整後，小三通自然就會適時啟動。（編輯：楊昇儒）1110929