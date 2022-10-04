山東青島地標石老人崩壞 風化侵蝕惡劣天候所致

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（中央社台北4日電）山東青島地標「石老人」號稱當地知名的打卡景點，因遭受風化侵蝕與雷電交加的惡劣天候等因素影響，昨天清晨民眾爭相通報，石老人上半身塌陷而且頭沒了。

綜合香港網路媒體01與巴士的報3日報導，佇立海中，任憑風吹雨打、日曬浪拍，一直以來山東青島著名地標石老人就像孤獨的老人，遙望大海，延續美麗又辛酸的傳說。

昨天上午當地民眾爭相轉發截圖和影片，指「石老人的『頭』沒了！」而且上半身崩塌，以往這尊17公尺高的石柱中間，有個如「心形」般的窟窿，如今只剩大缺口。

石老人坍塌後，嶗山區文旅局、嶗山區自然資源局、青島地質工程勘察院、景區所在地街道及社區工作人員到場調查。

嶗山區自然資源局副局長李光解釋，石老人常年受風化和海水侵蝕，加上2日晚的天氣十分惡劣，海上風大浪急，重創這尊海蝕柱結構。

青島海洋地質工程勘察院總工程師馬利柱指出，礁石的形成與崩解都是天然，並說青島的潮汐變化，若按年平均波高0.7公尺計算，正常天氣情況，石老人海蝕柱受潮汐影響的高度至2.08公尺。

但2日晚至3日晨風高浪急，以風暴潮期間最大浪高5.1公尺計算，巨浪拍打石老人的高度最高可達6.35公尺，由此可知，石老人的崩壞因常年侵蝕及海洋環境與特殊天氣所致。

石老人是遊客到青島拍照打卡的網紅地，相關部門統計，近年來每年造訪石老人海水浴場與石老人景點的遊客超過500萬。

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報導說，石老人及周邊地質形成於9億5000萬至11億3000萬年前，「喜馬拉雅運動」（Himalayan movement）以來經歷數十萬年地質演變，石老人海岸地貌形成如今模樣，屬中國基岩海岸典型的海蝕柱景觀。

不過民間則有一傳說，指石老人原是漁民與女兒相依為命，不料女兒被龍太子搶進龍宮，龍王施展魔法，把老人身體漸漸僵化成石，女兒痛不欲生，拚死衝出龍宮，最終化為巨礁女兒島孤懸海上，從此父女倆只能隔海相望。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111004