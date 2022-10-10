蔡總統國慶致詞 陸學者：九二共識才是對話要件

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（中央社記者李雅雯上海10日電）總統蔡英文今天發表國慶談話，直指唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。陸學者認為，這段談話看不到友善訊息釋放，回到九二共識才是要件。

國慶大會10日上午在總統府前舉行。蔡總統國慶談話指出，台海的和平穩定是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

上海東亞研究所助理所長包承柯接受中央社採訪表示，這段談話看得出來台灣當局沒有改變說法，所謂尊重「主權」，這與北京立場相悖，「因為台灣是沒有主權的」，北京對台基本政策就是兩岸同屬一個中國，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後的圍台軍演已經傳遞明確訊息，北京會不惜一切代價維護領土完整。

包承柯認為，台灣必須回到馬英九領導時期所強調的九二共識，在同屬一個中國框架下的討論，這是掌握兩岸和平的真正要件。民進黨用其黨政治目標綁架全台灣人，這種作法不會得逞，推估中共20大後，對台政策方向會調整得愈加明確。

包承柯直言，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國媒體金融時報訪問時提到將台灣列為特別行政區，這個概念絕非偶然，其傳遞的不僅是他個人立場，也是反映商界企業家們不願捲入台海兩岸衝突的想法，維持經商環境需要先解決政治衝突危機，設立特別行政區就是一個方式。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社採訪指出，「主權」2個字意謂「台獨」，北京絕對不可能接受；中國大陸從鄧小平開始幾代領導人就是只有一個中國，這和所謂的台灣主權截然對立，蔡英文上任後持續宣揚這樣的立場，「用這些條件和北京喊話要對話，這根本不可能」。

「我猜測中國政府不會認為這裡面（指國慶致詞）有任何軟性的表示」，時殷弘說，這段致詞仍是在台灣人民前把中國放在一個被動位置，跟過去幾年致詞一樣，沒有太多新意。台灣當局接受一中內涵的九二共識才有對話空間，國民黨那套「九二共識、各自表述」也不算數，接受一中架構的九二共識才是基礎。（編輯：曹宇帆）1111010