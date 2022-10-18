女性政治菁英成象徵 習近平主政10年間性別落差擴大

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（中央社台北18日電）外媒指出，過去10年間中國共產黨的女性黨員比例上升至29%，但政府內的女性政治菁英卻變少，且趨勢是擔任副手或象徵性職務。此外，Metoo運動被壓制也是中國女性權益面臨的重大挫折。

路透社報導引述政治學者與性別運動人士指出，中共總書記習近平過去主政10年間，女性黨員比例雖自24%上升至29%，但政府中的女性政治菁英人數下降，勞動場域中的性別差距擴大。「近年來，中國政府越來越強調女性作為母親和照顧者的傳統角色價值。」

中共20大16日開幕，習近平可望邁向第3任期，報導說，「20大對中國女性而言，並不代表進步」。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的桑頓中國研究中心主任李成在報導中指出，相較於10到15年前在政治環境中女性有較多的表現，在習近平主政之下，權力更為集中。

他說，現在的趨勢是，女性政治菁英多是擔任副手或是象徵性意義的職務。

報導指出，在新一屆的25人政治局委員中，目前僅有現任中共貴州省委書記諶貽琴有望入局；第19屆唯一一位女性是72歲的國務院副總理孫春蘭，預計將退休。至於中央委員會委員與候補委員中，女性僅有8%，較2007年的10%略有下降。

報導說，「政府部們中缺乏女性領導人，象徵女性受到挫折。」

在許多國家致力於縮小勞動力、教育、衛生和政治方面的性別差距，並獲得進展之際，中國的性別落差指數反而擴大。據2022年的最新資料，中國在146個接受評比的國家中，排名102名，處於後段班。對比習近平2012年上任時的69名，大幅衰退。

報導提及，在中國面臨人口危機與高齡化的壓力之下，對於女性應該扮演「好妻子、好母親」等傳統角色的言論，越來越激烈。

在這樣的背景之下，近年中國民間的女性權益問題雖然受到關注，卻都會在短時間內被壓制，成為中國女性權益以至於性別平權運動的挫折。

2018年間中國的MeToo反性騷擾運動剛開始萌芽，陸續出現幾個指標案例，但隨後相關活動就被壓制，包含強制取消、審查討論內容與逮捕活動人士。

此外，中國國家衛生健康委員會宣布加強生殖健康宣傳教育和服務，減少非醫學需要的人工流產、官方設下離婚30天冷靜期，諸多規範都在民間引發相關團體的不滿與批評。

曾創辦中國女權自媒體「女權之聲」的創辦人呂頻在報導中坦言現在女權運動缺乏自由發展的空間，許多運動都被壓制，非常微弱。

據公開資訊，「女權之聲」於2009年創立，主要創立者為包含呂頻在內多位關注中國女性權益的記者。

「女權之聲」曾於2015年發起「春晚有毒，萬人聯署要求停播」活動，直指春晚的演出橋段與安排有不少歧視。2017年時，微博帳號曾被短暫查封，2018年的3月8日當天，則遭永久封號。呂頻目前旅居美國。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111018