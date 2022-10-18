產業寒冬裡追夢 中國網路人遠走星國或回鄉創業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國網路科技業的寒冬持續超過一年，裁員的消息仍時有所聞。有些網路人對於這個領域仍還有夢，因此選擇走向海外到新加坡落腳；另有人帶著在北上深廣攢到的積蓄，回縣城創業或考公務員。

中國官方對於網路科技大動作監管，加上疫情與國際情勢影響經濟，使得產業前景令人不安。去年下半年起，業界的各大企業紛紛傳出裁員潮，至今已超過一年仍未有停止跡象，「優化」、「組織整併」的消息仍不時傳出。

中國科技媒體「36氪」報導指出，在2022年，「逃離」似乎成了在一二線城市網路業打工的關鍵字。不確定性加大的行業環境，不時得擔心「寒意」會在某天落在自己身上。

在產業的寒冬之中仍有人對於網路科技產業仍有夢，因此決定「出海」，前往新加坡追求發展機遇；另一方面，有些人則選擇「下沉」，帶著在一線大城市攢得的存款回到家鄉創業或考公務員，謀求安穩生活成了這些網路人的另一種「夢想」。

出走新加坡成為中國網路人的選擇，原因之一是可以擺脫中國國內越來越「卷」的職場生態，加上相對於到歐美，新加坡的生活習慣與文化更容易融入。

另一個重要的原因則是近幾年中國的大型網路企業紛紛加大在新加坡投資，過去寥寥幾人的「海外辦事處」如今已經搖身一變成為數千人規模的「國際總部」。目前，包含字節跳動的亞洲地區總部和騰訊的東南亞區域中心都已落腳新加坡，此外，像是電商平台來贊達（Lazada）、蝦皮（Shopee）等企業坐落於此，使得新加坡相較於其他海外國家展現出對於中國網路人更親切的一面。

報導更提及，新加坡職場對中國人而言更為友好的還是高薪和低工時，讓不少經歷過中國996（早上9時到晚上9時，一週上班6天）的網路人來說，無疑是最具吸引力的。

有人選擇出海，有人則選擇回家，報導提到，近兩年很多網路人開始回歸了縣城，尤其在最近縣城經濟成為熱點之後，回到縣城開店創業，或者是考公務人員，追求穩定也成了一種新的人生選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這些人的背後都有類似的經歷，出身於小鎮，因為網路業而留在大城市，但是在面臨外在壓力與挑戰時，又難以賺到在一線城市安身立命的本錢，帶著在北上深廣等地攢得的積蓄回到縣城，追求安穩成為了一種無奈但又是最優的選擇。

報導提到，隨著遠端辦公興起，很多網路業從業人員在小鎮也能完成日常工作，尤其對於一些自媒體和短影音創作者，在不考慮家庭因素等情況，留在大城市似乎只會徒增創作成本。因此，對一些在大城市掙扎了幾年卻無法出海的網路人來說，縣城似乎也成為最後的退路。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1111018