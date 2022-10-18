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港媒：政府擬放寬公共地方聚集人數至12人

2022/10/18 17:34
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（中央社記者張謙香港18日電）香港多家媒體報導，最高決策機構行政會議今天議決放寬因疫情而實施的社交距離限制，在公共地方聚集的上限人數由目前的4人放寬至12人，最快20日生效。

相關官員早前已經表明，政府有意放寬社交距離限制，但由於需要修改法令，需要一些時間。

隨著民間要求放寬防疫的聲音日漸高漲，港府自上月底陸續放寬防疫措施，首先是豁免海外入境者在酒店的強制隔離檢疫要求，本月初又放寬餐館每桌人數上限由8人至12人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，港府一直實施嚴格的防疫措施，包括禁止在公共場合有超過4人聚集，坊間稱為限聚令，而此前的限聚人數更低至2人。

港府3年前推行限聚令時，「反送中」運動餘波未了，當時不少運動支持者認為，這項限聚令是針對示威者的集會遊行，以防止他們聚集，因此不少人予以理會。

今年初第五波疫情爆發後，可能是由於疫情嚴峻，港人開始遵照限聚令，公共地方少有出現違反規定的情況。

近兩個月來，港人日益期盼社會盡快復常，也因此希望政府放寬限聚令。（編輯：張淑伶）1111018

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