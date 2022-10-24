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中國海關：今年前三季兩岸貿易額年增3.2%

2022/10/24 17:00
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（中央社台北24日電）中國海關總署24日公佈最新統計數據顯示，今年首3季中國大陸與台灣進出口貿易額為2460億美元（約新台幣7.9兆元），年增3.2%。其中，中國大陸向台灣出口貿易額630.8億元，年增10.6%。

中新社今天報導，據中國海關總署最新統計數據顯示，今年首3季，中國大陸從台灣進口貿易額1829.2億元，年增0.8%。單是今年9月中國大陸與台灣貿易額為285.9億元，其中，中國大陸從台灣進口218.4億元，向台灣出口67.5億元。

中國大陸與香港貿易方面，今年首3季，中國大陸與香港進出口貿易額為2245.8億元。其中，中國大陸從香港進口55.2億元，年降27.5%；中國大陸向香港出口2190.6億元，年降11.3%。

單是今年9月，中國大陸與香港貿易額為314.8億元。其中，中國大陸從香港進口8.6億元，向香港出口306.2億元。

中國海關總署同時公布，今年首3季度中國整體進出口總值約人民幣31兆元（約新台幣137兆元），年增9.9%。其中出口約17兆元，年增13.8%；進口約13兆元，年增5.2%；貿易順差4.23兆元，擴大53.7%。

東協仍然是中國第一大貿易夥伴，其次是歐盟及美國。美國為中國第三大貿易夥伴，中美貿易總值年增8%。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111024

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