國台辦回應提前武統論：3種人提出 動機各不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京26日電）針對北京可能提前對台動武的論述近來大增，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天聲稱，提出「兩岸開戰」言論者可分「反台獨人士」、「綠營政客」及「美方一些人」，各有不同動機。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。近來中國大陸可能提前對台動武的論述大增，也成為媒體提問焦點。馬曉光在回答媒體相關提問時，作上述表示。

馬曉光說，陸方注意到最近鼓吹「兩岸開戰」的言論甚囂塵上，他們各自有著不同的動機和目的。

他表示，台灣反對台獨、認同「九二共識」、主張兩岸關係和平發展的人士，是有感於「民進黨當局倒行逆施」造成的台海危機，呼籲民進黨當局改弦更張，回到「九二共識」、協商對話和兩岸和平發展的「正路」上來，表達了他們「對台獨引發戰爭」的深切憂慮。

馬曉光宣稱，民進黨及「綠營政客」則利用戰爭話題，貼靠和配合外部勢力「渲染大陸威脅」，是為繼續「反中抗中」尋找借口，是為繼續「勾連外部勢力謀獨挑釁、甚至以武謀獨尋找藉口」，是為能夠「繼續依附外部勢力裹挾欺騙台灣民眾，延續自己的政治生命，為一黨之私服務」。大家要「高度警惕，認真辨析」。

他聲稱，對於「美方一些人」，「台灣問題是中國內政，不容外部勢力干涉」。陸方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」的規定，把「不支持台獨」的政治承諾落到實處，「不要再向台獨勢力發出錯誤信號」。

馬曉光宣稱，沒有人比大陸「更願意、也更真心實意地看到兩岸和平統一」。但是「樹欲靜而風不止」，當前台海局勢緊張動盪，未來何去何從「只在民進黨當局一念之間」。大陸將更加「堅定不移地反獨促統，堅定不移地致力於兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移地推進祖國統一的進程」。（編輯：周慧盈）1111026