中國動態清零至少持續到明春 投行提3觀察方向

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（中央社台北26日電）中共20大落幕後，外界關注中國防疫政策放寬的時間表。摩根士丹利報告指出，包含老人疫苗接種率在內的3種跡象，是關乎是否開放的指標，預估至少仍需觀察3到5個月。

中共總書記習近平在20大的政治報告中重申，堅持動態清零不動搖。這個發言完全撲滅外界對於「20大之後防疫政策會放寬」的期待。然而國際投資集團摩根士丹利（Morgan Stanley）提出未來3至5個月要注意的3項觀察方向，認為是未來中國政策是否逐漸鬆綁的重要指標。

綜合香港經濟日報、香港明報報導，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強在報告中提到，第一項是「中國老人的疫苗接種率是否上升」。

根據中國國家衛生健康委員會資料，截至7月底，中國60歲及以上的老人中，有85%已打過2劑疫苗，但80歲及以上的老人中，僅61%接種2劑，且不到40%的人打了第3劑。

他說，這樣的情形令許多分析預測，中國不太可能很快重新開放。

邢自強表示，第二項是「mRNA疫苗是否通過中國審批」。目前中國首款自行研發的mRNA疫苗已經在印尼獲得緊急使用許可，但還沒有獲監管機構批准在中國使用。

至於第三項則是「官方如何形容疫情帶來威脅」，邢自強提到，若官方開始淡化危險，力圖減少公眾的恐懼，可能是轉折訊號。

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他強調，以上3項指標目前均尚未有實質性進展，但如果能解決，有可能使中國最快在明年春季全面重新開放。

過去一段時間，不少中國民眾以至於海外投資人期待在20大後中國的防疫政策可能會鬆綁，不過如今看來可能至少持續到明年全國兩會（人大、政協）。星島日報近日刊發社論指出，這樣的情形不但妨礙境外人員正常來往，也影響民眾投資消費意願，外資寧願先觀望，不利中國經濟復甦。（編輯：吳柏緯/陳沛冰）1111026