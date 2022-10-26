西寧疫情防控下物資不足爆民怨 官方忙滅火

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（中央社台北26日電）中國堅持「動態清零」，防疫悲劇不斷上演。近日青海省西寧市疫情防控之下，當地民眾吃不飽、回不了家等問題引發關注。官方今天則宣稱，已有6成以上重點超市營業，物資足夠民眾需求。

微信公眾號「暉誠勿思」今天曝光西寧民眾的苦況，內容來自西寧各行各業的民眾。有老爺爺去世，走之前「連頓飽飯也沒有吃到」、和親人最後一面也沒見上；還有人貼出照片，表示在馬路上看到有清潔工被封到公廁，只能由人從窗戶口送飯進去。

有因疫情管制、交通受阻而被強迫分離的親子；也有網友反映，回到西寧家中，社區卻不讓進，或是發現自己家裡外都被封鎖。

此外，西寧的工地上有好幾十個農民工沒得吃、沒人管，打電話給政府單位沒人接，自己在外送平台下單，但永遠買不到菜。另有照片顯示，西寧生鮮食品價格飆漲，一家生鮮超市近日的大白菜一顆要價人民幣49.31元（約新台幣220元），紫白菜價格一顆46.85元。

還有高中學生表示，自己要照顧生病的媽媽和外公、外婆；在海南的父親被靜態管理也出不去，與家人視訊通話時總哭成淚人。

在社群平台微博上，部分網友標註#西寧防疫，要求重視各種民生問題。

中新網報導，今天的西寧市疫情防控新聞發布會上通報，西寧市在20日發現3例無症狀感染者，截至25日，已累計發現92名無症狀感染者，當前主要流行毒株為Omicron BA.5.2進化分支。

當地這一輪疫情起始點是青藏高原農副產品集散中心，每日進出人員達2萬人次以上，短短幾天時間裡，疫情快速傳播，防控難度明顯增加。

當局在20日就緊急暫停了青藏高原農副產品集散中心的批發經營。21日，主城區全面實行了居家工作生活的管理措施。目前已展開5輪大規模區域核酸檢測，累計核酸採樣921萬人份。

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西寧市商務局局長陳曉萍說，有民眾反映買菜難、排隊時間長，「主要原因是市區蔬菜水果銷售店鋪大多是從集散中心進貨，有高風險地區接觸史，為降低傳播風險對部分蔬果店實施了閉店隔離」，待3-5輪核酸檢測結果陰性後，可逐步開放。

報導說，25日晚，西寧當局當局緊急啟動城中、城西、城東、城北4個臨時批發市場，開展區域內供應保障工作。目前，西寧市主城區確定39個農貿市場、36家大型超市經營，組織戶外擺攤設點銷售，已有60%以上重點商場超市開門營業。（編輯：張淑伶）1111026