上海嚴控疫情 迪士尼遊客收紅碼園方急澄清

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（中央社記者李雅雯上海27日電）上海市COVID-19疫情單日增加本土確診病例1例、本土無症狀感染者8例。北京環球影城暫時關閉，上海迪士尼遊客則出現收「紅碼」情形，園方澄清僅是配合協查，園區正常營運中。

上海市政府官方帳號「上海發布」27日發布疫情概況。26日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例1例、本土無症狀感染者8例，均在隔離管控中發現。新增境外移入確診病例5例、境外移入無症狀感染者31例，均在閉環管控中發現。

官方說明，新增本土確診病例1例，該病例是先前外省來滬本土感染者的密切接觸者，在隔離管控期間核酸檢測結果顯示異常。本土無症狀感染者新增病例降至個位數8例，皆在隔離管控期間發現。

北京環球影城26日緊急宣布，配合疫情防控相關要求，26日起暫時關閉，恢復營運時間另外通知。上海迪士尼發生24日入園遊客收到「紅碼」情形，被要求隔離，行動自由受到限制，急問究竟發生甚麼事，有人大嘆「快樂的代價有點大」。

官方回應，詢問上海迪士尼園方後，沒有發現核酸檢測陽性遊客去過樂園，目前所採取的管理措施是根據防疫要求所做的配合協查，希望遊客予以諒解與支持，上海迪士尼26日仍正常營運。

目前尚未有上海迪士尼暫停關閉消息。

上海官方嚴控疫情，在COVID-19清零方針下，強力推行實名制，進入戶外空間人民公園，也必須在單一入口掃碼完成登錄，提供現場工作人員檢查後始得入內。實名制提供疫調線索，以25日發現社會面本土無症狀感染者3人為例，疫調追出密切接觸者897人、次密接者1120人，均列入隔離管控。（編輯：吳柏緯）1111027