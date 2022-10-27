胡錦濤20大閉幕會離場為哪樁？陸委會低調回應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北27日電）前中共總書記胡錦濤在20大閉幕會上被帶離場，陸委會發言人邱垂正今天對此低調回應，稱其中原因不清楚，有待釐清。

在今天的陸委會例行記者會上，發言人邱垂正被問及此議題時表示，「我們有注意到前中共總書記胡錦濤在20大閉幕時離開會場一事，中方發布的訊息是稱其為健康因素，然而國際社會均注意到其中原因並不清楚，有待釐清。」

對於中共20大後的對台政策，邱垂正指出，中共對台政策有其一貫性，不論其人事如何調整，仍將服膺於中共最高領導人對台的工作方針，延續反獨、反介入、促統、促融的政策，並且對台保持一定壓力。

邱垂正也說，注意到外界認為中共總書記習近平用人打破陳規，並對國台辦人事有諸多臆測。陸委會向來不評論中共人事安排，但會持續關注20大後相關情勢發展。

中共20大在22日上午舉行閉幕會議。在11時許選出新一屆中央委員、候補中央委員及中紀委委員後不久，與會的胡錦濤即起身，在助手攙扶下離席，當時會議尚未結束。

胡錦濤的離去引來諸多臆測與討論。從外媒拍攝的畫面當中，胡錦濤疑似非自願被工作人員攙扶提前出場。新華社官方推特帳號則表示，當時胡錦濤「身體不適」。（編輯：張淑伶）1111027