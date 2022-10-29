黃坤明任廣東省委書記 港媒：創習仲勛以來紀錄

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（中央社台北29日電）中共宣傳部長黃坤明出任廣東省委書記。港媒報導，這項任命創下中宣部長直接調任地方主官的紀錄，上一任擔任中宣部長後又調任地方省委書記的是現任總書記習近平的父親習仲勛。

香港01昨天在報導中作了上述表示。據指出，習仲勛曾於1953年至1954年擔任中宣部長，1978年起出任廣東省委書記。黃坤明則是在中宣部長任上直接調任廣東省委書記。

62歲的黃坤明是福建上杭人，在剛落幕的中共20大再次入選中央政治局這個中共決策領導機構，成為24名中央政治局成員其中一人。

此前，黃坤明曾長期任職福建、浙江和北京，擔任浙江省宣傳部長、杭州市委書記、中宣部副部長等職務；2017年晉升中央政治局委員並出任中宣部長。

報導表示，在中共高層官員調動紀錄上，黃坤明是第一個直接從中宣部長任上調任地方擔任省委書記的官員。這個與以往任命軌跡不同的人事變動顯示出「新時代不同於以往的用人思路」，以及對廣東這個處於中國改革開放前沿省分的意識形態工作的重視。

報導強調，廣東領中國改革開放之先河，臨近香港、澳門，說到廣東，一直以來外界多是從經濟與開放制度的層面開始認識，少有人了解當地也是中共中央最重視的意識形態高地之一，尤其習近平自2012年出任最高領導人以來，廣東一直是意識形態領域官方主流思潮與其他思潮鬥爭最激烈的地方。

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報導指出，調任曾掌管宣傳與意識形態工作的中央官員黃坤明擔任廣東省委書記，不僅折射廣東一如既往的重要地位，並很可能體現了最高領導人對廣東在新時代對外宣傳和意識形態領域的期許，希望廣東這個中國最開放、最具活力的省分能在意識形態領域主動出擊，作為一個突破口，解決中共當前在國際輿論場面臨的所謂「捱罵」問題。

中共20大落幕後，中國官場近來公布多項高層人事調動。新華社昨天報導，中共中央決定，黃坤明兼任廣東省委委員、常委、書記。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111029