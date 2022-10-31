中共20大落幕展開大外交 習近平會晤越共總書記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中共20大落幕後隨即展開大外交，據越南政府新聞網，中共總書記習近平今天會晤越共總書記阮富仲，未來數日巴基斯坦、坦尚尼亞及德國高層也將訪問中國。

越南政府新聞網30日報導，應中共總書記習近平的邀請，越共中央總書記阮富仲和越南高級代表團30日中午抵達北京機場，展開訪中行程，由中共中央對外聯絡部部長劉建超和越南駐中國大使范星梅等人接機。

報導指出，阮富仲這次訪中，目的倡議越南對外方針，重申越南一貫主張，也就是越南對外政策優先重視發展與中國的關係，希望兩黨兩國高層推動兩國關係朝著長期、穩定、務實、高效的方向邁進。

報導說，這次阮富仲訪問也充分體現越南對中共20大有利於和平、合作、繁榮的思維和發展路線，以及支持中共總書記習近平的「領導核心」地位。

報導指出，按照日程，習近平今天在人民大會堂主持歡迎阮富仲到訪的儀式，隨後兩人將舉行高層級會談並見證許多重要文件簽署。

繼阮富仲後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）將於11月1日來訪，接著是坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）2日至4日訪中，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預定4日抵達中國。

陸媒澎湃新聞30日報導，復旦大學國際關係與公共事務青年副研究員賀嘉潔表示，由於中越兩黨都面臨現實的挑戰，特別是來自西方「和平演變」和政治滲透的壓力，因此兩黨均有探討如何在新形勢下更妥善維護社會主義制度安全和黨的執政安全。

她說，預測中越兩黨的領導人將就如何反腐鬥爭，以及鞏固黨的執政基礎和黨建等方面交流經驗，並共同探討豐富和發展社會主義建設的理論和實踐。

賀嘉潔表示，目前中美戰略競爭日益加劇，越南在中美之間的平衡也越來越困難。中越兩位領導人藉此機會見面也算是戰略性的確認，明確雙方關係的定位和基礎，鞏固彼此的互信，為下階段雙邊關係的發展定調。

報導另引述廣西民族大學中國－東盟海上安全研究中心主任葛紅亮表示，中越之間既存在一些老問題沒有解決，也有一些新問題呈現。

他說，歷史觀、南海等老問題依舊是影響當下中越關係的主因，而大國戰略競爭、供應鏈調整和後疫情時代的開放與國際往來等新問題，也正影響兩國關係。

葛紅亮認為，阮富仲此行會促成許多問題展開討論，越南也會藉此在產業發展、邊境開放等提出更多要求。

環球時報29日發表題為「中越關係的特殊意義，某些大國理解不了」的社評，指出中越關係的特殊點之一在於黨際交流，並於兩國關係中產生舉旗定向的作用，象徵「同志加兄弟」的特殊友誼。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111031