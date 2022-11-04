國美電器收入大幅下滑 爆遲發工資2個月

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（中央社台北4日電）陸媒第一財經今天報導，受疫情及經濟環境影響，國美電器今年前3季銷售收入年降約60%，有業內人士透露員工9月的工資要在「雙11」後才發放，公司已提示未來半年可能會遲發工資。

第一財經報導，「國美被爆停發員工工資」的傳聞3日晚登上網路平台的熱搜榜，業內人士表示，國美電器員工9月的工資要「雙11」後才發放，有可能在11月發放。

另一位國美內部人士則表示：「公司只是提示未來半年可能會出現工資緩發的情況，並不是說不發工資。」

報導指出，國美內部人士表示，在當下經濟環境和疫情雙重壓力下，中國大部分民營企業尤其是實體零售企業，現金流的壓力很大。國美的最大問題也是流動性資金。

有業內人士表示，國美準備向廈門建發集團融資人民幣（下同）100億元（約新台幣442億元）作為封閉資金，支持業務運營。

另一位業內人士表示，聽說雙方有接觸洽談。還有一位業內人士說，本週初國美與廈門建發集團雙方已經簽訂合約，但不清楚具體融資金額。

公開資料顯示，廈門建發集團是廈門市屬國有企業，於1980年創立，已發展成為註冊資本67.5億元、年營業收入超過7000億元的福建省大型實業投資企業集團，主要業務包括供應鏈運營、城市建設與運營、旅遊會展、 醫療健康、新興產業投資等多個領域。

國美零售10月21日及28日公告透露，今年以來受疫情影響，消費市場環境複雜多變，對零售行業帶來挑戰，公司業務也受到顯著影響。今年前3季銷售收入年降約55%至60%，預期今年歸屬母公司股東權益的淨利潤虧損較去年擴大35%至65%。

公告還透露，收入下降造成國美零售部分應付金融機構貸款逾期，截至今年9月30日，國美零售逾期貸款約為30億元。公司正積極與相關銀行及金融機構商討修改貸款條款或延長貸款期限。

國美零售表示，將藉由收掉低效門店、重組業務板塊、優化組織結構等方式，提升公司經營能力，並以科技手段來幫助企業數字化轉型，提升消費者服務體驗。

報導指出，去年及今年國美創始人黃光裕曾減持國美零售的股份，反映近期國美資金吃緊。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1111104