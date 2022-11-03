疫情陰霾壟罩雙11 物流卡關成業者買家惡夢

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）中國雙11購物節將至，不少廠商趕出貨，盼在年末衝刺今年業績，但受疫情影響不少物流業者關閉集貨轉運點，使收發貨卡關。「叫不來，送不到」成了今年雙11的許多人的惡夢。

今年上半年中國的COVID-19疫情再度多點爆發，層出不窮的封城措施，重創經濟也令消費需求趨緩，因此今年雙11格外受到關注，不論是消費品企業、電商平台或是物流業，都想在這波檔期大賺一筆，藉此回填今年消費不振帶來的虧損。

然而，在疫情封控下，部分電商、物流仍面臨發貨難、收貨難的問題，多省市都有集貨轉運點因疫情等原因關閉。

陸媒界面新聞引述中國國家郵政局的資料指出，以今年11月1日當日的資料來看，單日郵政快遞攬收件數約5.29億，較上月大幅成長72.3%，然而投遞件數僅約2.74億件，較上月衰退11.6%。

報導另引述物流業者順豐的公告指出，由於「近期疫情的影響，暫時無法派送的貨都存放在場地，快遞量較多，時效會受到影響。」據統計，河南、廣東、湖北、山東、海南、重慶以及浙江等省的多個城市都有集運站關閉的情形。

一名在廣州專營運動類商品的王姓台商接受中央社訪問時苦笑說到，「10月中下旬就發的貨，一堆都還卡在路上，還有很多在倉庫裡出不去。消費者覺得送貨太慢取消訂購，我們還得處理退款、退貨的問題。」

這名台商表示，今年上半年原本只有上海等幾個地方因為封城等原因而無法送貨，下半年開始連沒有封城的城市，要送貨都有問題。「現在就是空有訂單，但物流叫不來，貨品送不出去，就算送出去了仍會卡在路上。」

據他觀察，有些城市只要出現零星的病例，物流業者就會「自主調整」，關閉集運站或調整送貨方式，使運送時程大幅拉長。曾有攬貨的物流司機告訴他，「不少同事（司機）不想要跑有疫情風險的城市，深怕遇到封控、健康碼變色或染疫，影響生計」，在這樣的情形之下，加劇了物流卡關。

一名上海財經大學的研究生告訴中央社記者，她有一大包化妝品還卡在路上，「上週起就顯示到了杭州的網點（集運站），一週過去，還在那不動就是不動。打去客服問也只是一直推託。」

她無奈表示，還好不是有時效的東西，不然壞了、錯過了誰能負責。「雙11不就是花錢買快樂嗎？怎麼今年的雙11花了錢還滿肚子氣。」（編輯：唐佩君）1111103