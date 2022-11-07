搶攻雙11商機 資訊月提前至11/10日起登場

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台北資訊月強攻雙11商機，提前至11月10日起在台北世貿一館登場，7日下午舉行展前記者會。中央社記者鍾榮峰攝 111年11月7日

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）台北資訊月將於11月10日起至13日在世貿一館提前登場，涵蓋元宇宙、區塊鏈、網路資安、數位轉型、數位化政府等體驗內容，並協助廠商搶攻雙11商機。

由於COVID-19疫情影響，資訊月暫停實體活動，睽違兩年，資訊月實體展11月10日起回歸，今年主題為「數位領航、虛實共融」，透過互動式展示，讓參觀者進入虛實，在數位新時代抓到解方。

主辦單位台北市電腦公會下午舉行展前記者會，公會表示，今年台北資訊月將近70個企業廠商參與，使用300個攤位，共有50個體驗熱點，涵蓋元宇宙、區塊鏈、網路資安、數位轉型、數位化政府等體驗內容。

公會指出，今年資訊月提前至11月10日起登場，主要協助廠商搶攻雙11商機，此外也配合數位發展部掛牌後首次參展，向民眾展示台灣數位環境發展成果，未來不排除資訊月展期在每年雙11期間舉行；此外今年資訊月展期縮短，主要是廠商反映4天至5天的展期效益較高。

其中在元宇宙應用，公會表示，資訊月今年展出內容不只有VR360虛實展、線上型錄展，「體驗共創元宇宙」專區，也邀請學界展示虛擬實境方式，將元宇宙概念貫徹在Workrooms中；此外，宏達電將展示5G及VIVERSE消費及商用內容，新創企業也將展示各項VR職業訓練。

在主題館，公會指出，如何破框思考是今年資訊月核心策展精神，今年共有34家廠商「共融」展演，主題包括數位啟蒙、數位領航、資訊安全、展望未來等4大項，從元宇宙共同體驗、遠距協作平台、到擴增實境/虛擬實境（AR/VR）遠端操控的霹靂布袋戲、以及3分鐘為參觀者全身建模製作虛擬分身（AVATAR）等。

在政府館，公會指出，數位發展部掛牌後首次參展，100個攤位囊括資安、電信、傳播等領域，以In the Marking作為策展主題，透過互動式策展，展現為台灣未來數位發展環境樣貌。

另外，交通部與資通訊業者攜手轉型5G智慧交通，將展示智慧交通應用廠商多項5G智慧交通解決方案。

資訊月近年積極推動樂齡科技與生活應用，公會表示，今年資訊月樂齡館攜手產業廠商，除了展示智慧健康管理及健康數據應用，也透過運動科技的體驗，提供樂齡族及樂齡照顧者多元的生活解決方案。（編輯：趙蔚蘭）1111107