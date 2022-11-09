雙11電商購物節將至 資策會：46至55歲族群最會買

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（中央社記者蘇思云台北9日電）雙11電商購物節將到來，資策會產業情報研究所今天公布2022年電商購物節調查，台灣網友預計今年在電商購物節平均消費金額約新台幣2萬1728元、年增44%，其中，46到55歲族群消費力最高，年均消費高達2萬5887元。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布新聞稿，資深產業分析師胡自立表示，今年雙11購物金額漲幅將是判斷網購消費力是否能在疫後持續顯著提升的指標，今年電商購物節年消費金額成長主要有3個因素。

第一，疫情改變民眾消費行為，消費者習慣頻繁網購；第二，電商業者積極造節加上頻繁短期促銷的成果發酵；第三，通膨驅動消費者理性購物，對價格敏感度上升，反映在2022年消費者參與電商購物節，計畫性購物比例從2021年6成微幅增至64%。

觀測電商造節對於消費者的影響力，資策會MIC表示，7成網友會因為電商造節增加消費，特別是中高齡族群響應程度最高，75%的56到65歲族群因此增加消費、46到55歲也有高達74%。胡自立認為，這與近年疫情改變中高齡族群的消費習慣，變得更加熟悉網購有關。

不同年齡族群的電商購物節消費力，資策會MIC表示，中高齡族群仍為消費主力，特別是46到55歲族群，年均消費高達2萬5887元，第二、三名依序為56到65歲的2萬3115元與36到45歲的2萬2176元。

調查指出，北部是電商購物節的消費主力，僅有北部消費金額超過整體平均，達2萬3770元。觀測其他差異，男性年均消費金額較女性多4000元左右、育兒族群較無育兒高出將近9300元，年均消費金額高達2萬6499元。

資策會MIC調查電商購物節排名變化，雙11（84%）依舊居冠，第二名為雙12（43%）、第三名為618購物節（29%），前三名皆較2021年成長。不過，第四名的99購物節（27%）下滑明顯，從2021年第2名跌至2022第4名，比例下滑10%。針對國內業者造節，38女王節（13%）整體排名第五，較2021年上升一位。

至於消費者在電商購物節的品項，調查發現，前5名為個人清潔（41%）、3C（33%）、美妝保養用品（32%）、內外衣著（30%）以及居家生活用品（27%），較2021年成長最明顯前三依序為個人清潔、保健醫療以及生鮮食品。

資策會MIC調查期間為今年下半年，為期約1個半月，採取網路調查，有效樣本數2500份。（編輯：潘羿菁）1111109