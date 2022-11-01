PChome張瑜珊：行銷更以數據為依歸 樂觀看第4季

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（中央社記者吳家豪台北1日電）電商集團PChome網路家庭推動改革，新任集團執行長暨網路家庭總經理張瑜珊今天表示，網家在行銷上將更以數據為依歸，即時調整商品策略，內部對第4季旺季有很大期待，看好雙11業績將年增雙位數百分比，今年致力提升營收和獲利。

網家今天舉辦記者會，公布雙11檔期首週業績，10月24日至30日已使用超過1100萬元折價券，平均客單價年增近20%；熱銷品類前5名依序為3C周邊、電子票券、電視/小家電、美妝/保健、日用/寵物類。

張瑜珊8月上任後，今天首度面對媒體，談到如何用3個月調整行銷策略及改革組織、確保雙11順利進行，她表示，今年雙11行銷預算直接回饋給消費者，行銷上更以數據為依歸，比以前更重視即時監控數據，做出即時回應。

她以雙11暖慶活動為例，網家在活動第1天就發現折價券使用率非常好，緊急討論加碼折價券發放、增加品類券，光是上週就有3波滾動式調整。網家內部每天早上也開會分析流量，討論行銷訊息要透過哪些管道加碼投放，「這是年度最大檔，就是上下一心、集中火力」。

張瑜珊說，為了備戰雙11，網家事前進行許多壓力測試，倉庫人力高於平常的2到3倍，並與配送夥伴合作調度物流量能。從雙11暖身慶銷售來看，也可以發現抗通膨大量採購、邊境解封、尾牙採購商機等新趨勢，預期今年網家雙11業績將年增雙位數百分比。

媒體問及網家營運策略，張瑜珊表示，未來會加速優化行銷數據、建置消費者資料，了解消費者購買哪些品類和回購週期，透過App和電子郵件提醒回購。「原本3C是我們強勢守備範圍，現在希望PChome服務能更走入家庭日常」。

張瑜珊說，第4季通常是電商大型檔期，網家對第4季業績有非常多的期待，雖然她加入公司時間還不長，但很多環節都加緊腳步，跨部門協作也更順暢。網家今年營運目標包括提升營收和獲利，以健康方式增加營收，同時提升營運效率、認真檢視費用合理性，朝獲利方向努力，藉此回饋投資人和員工。（編輯：楊蘭軒）1111101