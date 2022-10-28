電商類股迎雙11旺季 法人看好富邦媒獲利反彈

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（中央社記者吳家豪台北28日電）網購年度盛事雙11即將到來，電商類股業績喊衝。指標業者momo富邦媒今年第3季受到總體經濟不確定性及通膨影響，稅後淨利季減9.1%，法人預期進入第4季銷售旺季，富邦媒稅後淨利有望反彈、季增逾4成。

富邦媒今年第3季合併營收約新台幣235.58億元，季減6.3%，年增12.7%，創歷史單季第3高；營業利益約8.78億元，季減13.84%，年減8.36%；稅後淨利約7.56億元，季減9.1%，年增8.3%，為近4季低點；每股盈餘3.46元。

累計今年前3季富邦媒稅後淨利24.14億元，年增2.1%，賺逾一個股本；每股盈餘11.05元。

投顧法人分析，富邦媒今年受到國內總體經濟充滿不確定性影響，通貨膨脹導致消費者支出謹慎，加上後疫情時代消費者轉向實體消費，富邦媒須投入更多行銷資源刺激消費者在線上購物。

進入第4季電商銷售旺季，法人預估富邦媒營收及稅後淨利皆將季增逾40%，每股盈餘上看4.95元。

富邦媒總經理谷元宏日前出席雙11購物節起跑記者會表示，今年雙11行銷預算突破1億元、年增約2成，預估雙11檔期業績將年增雙位數百分比，有信心達成富邦媒全年營收1000億元目標。

谷元宏說，近期電商業者股價全面修正，是因為市場擔憂總體經濟，但電商在零售產業占比仍低，只有12%至13%，富邦媒將持續擴增市占，空間還很大，等到有一定的經濟規模，整個環境有一定改善，「股價自然會回來」。

今天富邦媒股價盤中挫逾9%，最低來到435.5元；網家、東森跌幅皆超過1%。（編輯：楊凱翔）1111028