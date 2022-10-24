PChome雙11取消演唱會拚獲利 業績估增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北24日電）電商集團PChome網路家庭今年聚焦營收成長與獲利，雙11檔期策略跟著轉彎，取消已連續5年舉辦的演唱會，藉此節省行銷費用並加大折扣「還利於民」，看好將帶動雙11業績年增雙位數百分比。

PChome24h購物今天舉辦記者會宣布「雙11狂購節」起跑，今年將對1300萬會員發出人人有獎萬元紅包、祭出全站商品最低1.1折起，並邀請啦啦隊人氣隊員林襄、Yuri陳怡叡擔任11月10日、11月11日直播來賓。PChome集團也串連旗下7大電商平台，自11月1日起推出現拿現折的專屬折價券。

網路家庭電子商務事業部副總經理萬岳偉受訪表示，今年沒辦演唱會，主要是讓利給消費者，挑戰市場最低價。今年將透過直播帶貨方式，說明活動當天的折扣加碼，帶來一定聲量，有信心雙11業績將比去年同期成長雙位數百分比。

萬岳偉指出，今年農曆過年時間較早，與雙11接近，有助帶動尾牙採購商機，網家已針對電視、手機、遊戲機等尾牙主要商品加強布局，但須注意部分採購預算可能從明年第1季提前到今年第4季。

萬岳偉強調，網家從今年6月以來不斷進行平台壓力測試，希望避免去年雙11系統過載及物流塞車問題重演，但也坦言雙11出貨量確實會達到高峰，屆時部分商品可能暫時無法24小時到貨。原本預計今年第4季啟用的A7物流中心，受到疫情導致缺工影響，將延至明年1月開始分階段啟用。

他說，網家也針對使用者介面進行優化，例如提升搜尋結果的精準度，並調整App頁面和字型，購物車頁面也會陸續更新。

網路家庭電子商務事業部協理邵泓嘉表示，網家在1、2個月前就看到通貨膨脹問題蠻嚴重，例如紙漿上漲會導致衛生紙等民生物資漲價，但網家需要大量紙箱包裝，受到的影響「更痛」，原本研判今年第4季會出現縮水式通膨，也就是實質薪資不見得提高很多，但物價卻一直上漲，網家內部需要思考如何提高商品競爭力和實質優惠。

邵泓嘉指出，網家以往雙11著重3C商品，今年在百貨、日用品都有很低的促銷價。今年網家也採取直播方式與消費者互動，跳脫以往「敲鑼打鼓」方式，希望「還利於民」引起消費者更多共鳴。（編輯：趙蔚蘭）1111024