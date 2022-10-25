富邦媒雙11行銷預算破億元 拚業績增雙位數

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（中央社記者吳家豪台北25日電）電商業者momo富邦媒今天宣布雙11購物節活動將於11月1日起跑，總經理谷元宏表示，今年行銷預算破新台幣1億元、年增約2成，預估雙11檔期業績將年增雙位數百分比，有信心達成富邦媒全年營收1000億元目標。

今年momo雙11拉長活動戰線、升級回饋力道，11月1日起跑日推出111萬元獎金，消費者可選隊參加競賽；11月11日不限金額下單，有機會抽中亞洲不設點雙人來回機票及國內五星飯店住宿券。用戶另享疊加信用卡回饋與揪團回饋，全站回饋最高23.5%。

谷元宏出席活動起跑記者會指出，今年大環境比較不好，在通貨膨脹壓力下，民眾對未來看法比較保守，富邦媒在先前1、2季有感受到，希望透過第4季促銷提振買氣，預估今年雙11檔期業績將比去年同期成長雙位數百分比。

他說，去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾消費以網購為主，帶動雙11檔期業績成長至平日3.5倍。今年雙11檔期業績相較平日應該也有倍數成長，希望整體流量和客戶數可以再創歷史新高。

今年富邦媒雙11行銷費用也不手軟，谷元宏表示，包含折價券、折扣、抽獎、住宿券、搶紅包等活動，總預算超過1億元，年增約20%，希望透過一年一度的購物節創造更好業績，也回饋老客戶。

他強調，富邦媒針對雙11已進行系統擴充，可因應較平常增加30%以上流量。但短時間集中出貨，物流難免受到影響，為此富邦媒已額外承租4萬個棧板，接下來進入雙11要考驗如何快速從倉庫中找出商品。

被問及近期股價下滑，谷元宏坦言，股價是全體性的問題，不是只有富邦媒或單一產業下跌，現在股價全面修正，原因在於擔心總體經濟。長期而言，電商在零售產業占比仍低，只有12%至13%，富邦媒將持續擴增市占，這方面空間還很大，等到有一定的經濟規模，整個環境有一定改善，「股價自然會回來」。

談到倉儲規劃，谷元宏表示，南區物流中心預計明年第4季上線；中區物流中心原本規劃2024年完工，但找地時間比原本預期更久，目前計畫是明年開工、2026年完工。（編輯：趙蔚蘭）1111025