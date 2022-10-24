雙11購物用i郵箱 加碼獨家回饋

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（中央社記者余曉涵台北24日電）雙11購物節即將到來，中華郵政今天宣布，在指定購物平台並使用i郵箱取貨，皆有機會獲得電商平台獨家回饋優惠。

中華郵政今天發布新聞稿表示，為鼓勵民眾網購使用i郵箱服務，中華郵政公司在雙11購物節期間，攜手momo購物網、PChome 24h購物及露天拍賣3大電商平台，舉辦「天天i郵箱 電商獨家好禮BOX氣送」系列活動。

中華郵政指出，只要在前述電商平台活動期間下單，並選擇「i郵箱」取件，皆有機會獲得電商平台獨家回饋優惠，相關優惠活動詳情可至活動網頁或活動電商平台網站查詢。

中華郵政表示，momo購物網舉辦「天天i郵箱 momo幣回饋BOX氣送+抽」活動，10月25日起至11月30日止，在momo購物網消費任1筆訂單，並選擇i郵箱取件（無取消訂單或辦理退件者），即可於消費當天下午4時到深夜11時50分，參加登記送50 momo幣，每日400名，每帳號每日限參加1次；另活動期間訂單加碼抽，有機會獲得1萬1111的momo幣。

PChome 24h購物舉辦「天天i郵箱 雙11BOX氣送」活動，即日起至11月30日止，在PChome 24h購物網下單，並選擇「i郵箱」取件，前1萬5000筆成功訂單（無取消訂單或辦理退貨），即贈PChome現金積點40點，另11月10日至14日每日前200筆成功訂單且金額在新台幣1111元以上（含），即獲得現金積點111點。

露天拍賣舉辦「天天i郵箱 露天回饋BOX氣送+抽」活動，即日起至11月30日止，露天拍賣賣家開通i郵箱物流服務或成功使用i郵箱出貨，即送回饋金，即日起至11月30日止，買家選擇使用i郵箱取件（無取消訂單或辦理退貨），即可參加「露幣送+抽」活動，有機會獲得最高1111露幣。

中華郵政表示，活動期間於各電商平台下單選擇i郵箱取件後，收件人即可憑簡訊取件碼，於3天內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼快速領取郵件，全程自助免等待。（編輯：張雅淨）1111024