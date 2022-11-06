中國央媒採訪進博會 北京健康寶「彈窗」急求助

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（中央社記者李雅雯上海6日電）人民日報、經濟日報、中國日報等央媒記者赴上海採訪第5屆進博會，疑因北京健康寶「彈窗」返不了京，著急求助中央宣傳部。

一張名為「進博會央媒」微信群組對話截圖在網上流傳，多名央媒記者疑因前往上海採訪進博會，導致北京健康寶出現彈窗，未能返京。

群組其中一人發言，「我們去進博會的幾位記者都被北京健康寶彈窗（彈3），請問中宣部能否給幫忙解決一下這個問題」。另一人接著說，「同問，目前，人民日報赴進博會的72人皆彈窗」，後面附上3個哭笑不得表情貼圖。

群組中多名成員接著說，「中國日報也是全彈」、「經濟日報也是全部彈窗」、「中國婦女報社全部彈窗」。

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因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零方針，中國官方開發手機防疫軟體，追蹤每一個人健康情形，綠碼代表正常；紅碼、黃碼各有其他意涵，將未能進入公共場所或是搭乘大眾運輸工具，這款防疫軟體在北京稱作「健康寶」。

「彈窗」代表的是在點入健康寶時，未能看見綠碼、黃碼或紅碼，而是跳出一個提示畫面。「彈3」所指為，「可能與京內外的疫情風險地區、風險點位、風險人員等有時空關聯，需要進行風險排查」，由於未能查閱健康碼，未能佐證自身健康情形，遇到彈窗情況將進不了北京。（編輯：張淑伶）1111106