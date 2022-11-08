港放寬旅行團入境防疫限制 持黃碼可到指定景點

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（中央社記者張謙香港8日電）在旅遊業強力要求下，香港政府決定放寬入境旅行團以「團進團出」方式訪港，容許持「黃碼」團員進入主題公園等指定景點，及可進入指定餐廳的分隔區域用餐，實施日期未定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在本地爆發3年來，香港當局長時間採取嚴格的防疫措施，影響了香港與海外及中國大陸正常通關，同時重創經濟民生。

在社會強烈要求下，近月來，港府陸續放寬相關防疫限制，重點包括對海外入境人士實施「0+3」安排，即抵港後不必在酒店強制隔離，只需3天醫學監察，期間會獲發「黃碼」，可外出，但不能到主題公園、博物館及餐廳用餐等。

港府昨天公布，本月內將會容許入境旅行團以「團進團出」方式訪港，持「黃碼」的團員可進入指定景點及於指定餐廳的分隔區域用餐，不再被禁足。

疫情爆發以來，港府推行了「疫苗通行證」手機軟件，當中加入「紅碼」和「黃碼」，「黃碼」是給海外及台灣入境者使用，以識別他們的海外身分，凡持有「黃碼」的人，都不能以顧客或訪客身分進入防疫要求較嚴格的處所，包括主題公園、博物館和在食店用餐等。

本地輿論認為，港府決定放寬入境旅行團以「團進團出」方式訪港，並放寬他們進入主題公園等，是要在防疫和經濟利益之間作出平衡，因為近3年來，本地已有不少旅行社倒閉，最新倒閉的是有數十年歷史的康泰旅行社。

對於港府的放寬決定，本地旅遊界表示歡迎，認為可向外地展示香港開始復常，但他們認為，初步只能吸引東南亞的旅行團訪港。

至於香港的主要客源地中國大陸，由於當地的防疫措施仍然接近封閉式管控，相信與香港的往來短期內難以復常。（編輯：陳沛冰）1111108