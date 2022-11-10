傳中國富豪「潤」了 陸委會：國進民退加劇

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（中央社記者呂佳蓉台北10日電）中共20大後，傳中國許多富豪與中產階級準備「潤」出去。陸委會發言人邱垂正今指出，中共近年來強化市場的整頓管理、整改大型民企、國進民退的情形加劇，政府會持續關注。

陸委會今舉行例行記者會，有媒體詢問，中共官方公布的「中華人民共和國立法法」修正草案，刪除有關經濟改革、開放的表述，以及中國富豪與中產階級「潤」（潤意指run）出去的現象，邱垂正作上述表示。

邱垂正指出，中共20大後，各界都相當關注中國大陸經濟發展路線的變化。中共近年來強化對市場的整頓管理、整改大型民企、國進民退的情形加劇，以及對於「共同富裕」政策落實的情形，已經引發外界對其經濟發展路線的關注。

不過，邱垂正也說，政府近期又觀察到，例如中共在第5屆中國國際進口博覽會閉幕時，仍重申對外開放等政策將延續。因此，政府將持續關注中共的立法，以及經濟政策的走向，並適時提醒在陸台商可能的風險。

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他指出，「潤」出去的問題，確實在中共20大報告看到其提出共同富裕、三次分配，堅持公有制為主體的相關政策，對未來個人所得與整體經濟表現將造成深遠影響，引發國際關注。

邱垂正表示，中國大陸經濟成長放緩目前似乎已成為趨勢，加上對台經濟施壓，與持續的動態清零政策等，也大幅增加在陸台商經營管理風險，政府會持續關注動態清零狀況，以及具體實施對大陸台商的影響。（編輯：張淑伶）1111110