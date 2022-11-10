中國進博會「主辦方就是買方」 遇疫情也不停辦

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（中央社記者李雅雯上海10日電）第5屆中國國際進口博覽會（進博會）連續5年舉辦，未因COVID-19疫情停辦或延期。新加坡學者認為，進博會促使國外廠商進入中國市場，也可為民眾建立經濟持續前進的印象。

第5屆進博會11月5日至10日在國家會展中心（上海）舉行。進博會是全球第一個以「進口」為主題的國家級展會，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，幾乎所有展會選擇取消或延期的情況下，進博會仍連續5年舉辦，未有中斷。

進博會呈現「主辦方就是買方」特色，力推「展品變商品、展商變投資商」，各省、市等地方政府、央企組織採購團參與展會。據人民日報10日統計，第5屆進博會光是中央企業即組建了99個交易分團；另也有製造、批發、零售等民營重要採購商與會。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎對中央社記者表示，進博會交易數字可以吸引更多國外廠商投入中國市場，也可以為國內人民建立經濟持續前進的印象。

莊嘉穎認為，目前中國經濟成長面臨阻力，不過要往高科技業投入發展，仍然需要持續吸取外來技術和進口高質量、高科技器材或設備；在現階段，中國科技業仍未能完全靠自己生產，進博會可以是這些項目的平台。

進博會由中國國家主席習近平主要推動，他在2017年宣布籌辦。

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習近平4日以視訊方式出席第5屆進博會開幕式。他說，5年前宣布舉辦進博會，就是要擴大開放，讓中國大市場成為世界大機遇；進博會現已成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共用的國際公共產品。

第1屆進博會於2018年11月5日在上海市舉行，上海市當時祭出嚴格維安措施，要求非必要工作崗位外，政府機關、事業單位、學校或社會團體4至6日均放假，會展中心附近道路實施交通管制，可直達會場的地鐵站則關閉，引起民眾抱怨。（編輯：楊昇儒）1111110