河北寧晉縣疑瞞報疫情 學生缺糧缺藥

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（中央社台北11日電）中共中央政治局常委會昨天的疫情專題會議提到要為保障校園採更精準舉措，但河北邢台寧晉縣第一私立學校師生及家長近日在網上控訴校方疑瞞報確診數，學生封在校內卻物資不足，缺糧缺藥。

香港明報今天報導，有自稱寧晉縣第一私立學校學生在網上發文反映，該校一個宿舍內住了20至40名女學生，封控當天已食物短缺，學校更只給發燒的學生幾包退燒藥，既沒單獨隔離，也沒做核酸檢測，到9日校方直接將發燒和沒發燒學生同車送回家。

此外，有消息指當地方艙醫院已經爆滿，核酸用的咽拭子也數量告急；而學校不單物資告急，出現12個孩子4天分5個饅頭的情況，有學生發燒也不許通知家長。

報導說，「寧晉縣防疫」標籤昨天一度登上微博熱搜榜，並占據前列，但不久後便消失。明報記者先後多次撥打寧晉縣疾控中心、防控辦以及邢台市防控辦和疾控中心電話，但都無法接通。

據河北省通報，截至昨天上午9時，寧晉縣有9處COVID-19中、高風險區，但第一私立學校並不在風險區內；而9日疫情數據顯示，邢台市並無新增確診，寧晉縣也沒感染者。

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此前，一封由河南省鄭州航空工業管理學院校友總會發出的「致全體校友、社會愛心人士的公開信」引發關注。公開信表示，3萬名師生被封在校園靜默管控，防疫、生活物資消耗巨大，資金吃緊、物資短缺，因此向廣大校友、社會各界愛心人士、愛心企業及社會組織發出捐款捐物的募捐求助。

官媒人民日報引述鄭州航空工業管理學院教師確認學校物資緊缺的消息，「學校防疫物資確實缺乏，包含防疫物資以及生活用品」，且「防疫物資就是給老師和工作人員用的」。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111111