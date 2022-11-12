中國民航局長：推動國際航空客運市場恢復

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（中央社記者邱國強北京12日電）中國民航局長宋志勇11日在內部的中共20大學習會上表示，要配合「國家對外開放戰略」，推動國際航空客運市場恢復，提升國際航空貨運能力和競爭力。

中國民航報微信公號報導，中國民航局黨組理論學習中心組11日針對中共20大精神展開集體學習會，宋志勇在主持學習時，作上述表示。

宋志勇表示，要深入學習貫徹「習近平外交思想」，配合「國家對外開放戰略」，推動國際航空客運市場恢復，提升國際航空貨運能力和競爭力，持續增強「中國民航國際話語權和影響力」。

他並說，要把「擴大國內民航市場需求」與「深化供給側結構性改革」有機結合，優化國內航空運輸網路體系，暢通國際航空運輸通道體系，更好地服務構建「新發展」格局。

在COVID-19疫情及「動態清零」政策下，往來中國的國際航班大幅萎縮，人員往來受到極大限制。但中國媒體在中共20大舉行前夕報導，配合10月30日冬季航班開始，像是東航每週國際客運航班將增至108班，並復飛曼谷、東京、首爾、杜拜等航線。

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根據報導，除東航外，南航也從71班增至86班，並復飛雅加達、東京等航線；海航11月則將重慶至羅馬航班增至每週2班。

經中共政治局常委會11月10日通過後，中國國務院聯防聯控機制11日宣布優化防疫20條新措施，其中即包括取消國際航線因疫熔斷機制，並將入境隔離天數從7+3共10天縮短為5+3共8天，登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明也減為1次。外界預料，此舉將提高境外旅客搭機往來中國的意願。（編輯：陳沛冰）1111112